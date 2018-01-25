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Guardian: врачи заявили об опасности для здоровья Ассанжа

Общество
25 января, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

По словам специалистов, длительная неопределенность бессрочного заключения причиняет глубокие психологические и физические травмы

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ТАСС, 25 января. Проводившие осмотр Джулиана Ассанжа врачи заявили об опасности его дальнейшего нахождения в посольстве Эквадора. Об этом в среду сообщили в статье для британской газеты The Guardian доктора Сондра Кросби и Брок Чишольм.

"Мы считаем, что постоянное заключение физически и психически опасно для него и явно нарушает его права на здравоохранение. <...> Опыт говорит нам о том, что длительная неопределенность бессрочного заключения причиняет глубокие психологические и физические травмы. <...> Они могут включать тяжелое беспокойство, патологические уровни стресса, диссоциации, депрессии, суицидальные мысли, посттравматическое стрессовое расстройство и хронические боли и другие. <...> Кроме того, наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья", - заявили врачи на страницах издания.

11 января власти Эквадора уже заявляли о возможной угрозе жизни и здоровью основателя WikiLeaks.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

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Персоны
Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
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