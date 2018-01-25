CNN: в США продано уже 1,7 млн копий книги о Трампе

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Объем продаж в США скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вулфа составил 1,7 млн экземпляров в бумажном, цифровом и аудио форматах. В настоящий момент спрос на это произведение уже не превышает предложение, как это было раньше, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на данные, полученные от издательства Henry Holt and Co.

Согласно его подсчетам, "в настоящий момент напечатано 1,5 млн копий книги в твердой обложке". Издательство запускало печатный станок 21 раз с момента выхода произведения в свет в начале января.

Как отмечает CNN, Вулфу далеко, однако, до успеха британской писательницы Джоан Роулинг. Ее книга "Гарри Поттер и Дары СмертиI" (Harry Potter and the Deathly Hallows) в 2007 году была распродана тиражом 8,3 млн экземпляров только за первые 24 часа.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января и возглавляет рейтинги бестселлеров интернет-магазина Amazon и газеты The New York Times. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и лиц из близкого круга.

Вулф утверждает, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.

Сам американский лидер ранее подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений. Ее автора он назвал "полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу".