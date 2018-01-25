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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

Общество
25 января, 4:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Она стала первой с начала этого года

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 73-ю автоколонну с гуманитарной помощью, она стала первой с начала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", - сказал собеседник агентства. Автомобили везут более 400 т гуманитарных грузов, среди которых - в основном детские продуктовые наборы.

В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", - рассказали в МЧС. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период 72 автоколонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тыс. т гуманитарных грузов.

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