Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 73-ю автоколонну с гуманитарной помощью, она стала первой с начала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", - сказал собеседник агентства. Автомобили везут более 400 т гуманитарных грузов, среди которых - в основном детские продуктовые наборы.

В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", - рассказали в МЧС. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период 72 автоколонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тыс. т гуманитарных грузов.