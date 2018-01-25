Патриарх Кирилл в Татьянин день совершил литургию в храме при МГУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, в День российского студенчества посетил Татьянинский храм при МГУ и совершил здесь литургию.

"Самое главное, что я хочу пожелать всем, кто трудится в университете - научиться соединять в своем сердце небесное и земное, божественное и человеческое, укрепляя веру в того, ради кого святая мученица Татьяна отдала свою молодую и красивую жизнь", - сказал патриарх. Он отметил, что пример мужества святой Татьяны - молодой, красивой и образованной представительницы римской интеллигенции древних времен, "является вызовом" для образованных людей в наше время, "когда люди с легкостью меняют свои убеждения ради комфорта и не считают возможным рисковать своими жизнями".

На праздничную службу в университетский храм на Моховой улице собрались профессора, преподаватели и студенты МГУ во главе с ректором Виктором Садовничим. Желающих побывать на литургии оказалось настолько много, что помещение храма не вместило всех, кто пришел: гости стояли в проходах и на лестницах.

После богослужения к собравшимся также обратился ректор МГУ. "Нас, университетскую корпорацию, объединяет духовность, культура, и храм всегда служил этим целям. Здесь бывали профессора, здесь отпевали Гоголя, здесь бывают студенты, и даже уже их дети, как я сегодня вижу, с младенчества здесь приобщаются к духовной культуре", - отметил он. Садовничий подарил приходу икону святой мученицы Татьяны, написанную в начале XIX века. Кроме того, он передал храму крупное пожертвование. "Здесь несколько миллионов, у нас есть традиция поддерживать храм", - отметил ректор МГУ, передавая настоятелю храма конверт с сертификатом.

Храм Татьяны Римской на Моховой исторически был домовым храмом МГУ, 25 лет назад он был возрожден и существует теперь в прежнем статусе.

Татьянин день или День российского студенчества отмечают в четверг более 6,5 млн студентов российских вузов и колледжей. История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ. Изначально эта дата отмечалась только в столице как день основания МГУ - именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.