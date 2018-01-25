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Матвиенко отмечает дефицит оптимизма у значительной части человечества

Общество
25 января, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

По мнению спикера Совета Федерации, доминировавший с эпохи Возрождения оптимизм явно слабеет в современных условиях

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Дефицит оптимизма у значительной части населения в мире произошел из-за нарастающего зазора в интеллектуальном и духовно-нравственном наполнении жизни людей. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая VI Рождественские парламентские встречи в верхней палате парламента.

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"Все больше неуверенности, тревоги в общественных настроениях, все больше антиутопий в гуманитарных науках, эсхатологических мотивов в культуре, искусстве, катастрофических сценариев со стороны представителей естественных и технических наук. Дефицит оптимизма, веры в стабильное и благополучное будущее - так я бы охарактеризовала состояние умов и душ значительной части человечества", - сказала Матвиенко, добавив, что должно быть наоборот, учитывая технологический и производственный рост.

По ее мнению, оптимизм, доминировавший с эпохи Возрождения, сейчас явно слабеет, особенностью нашего времени является то, что люди с большой озабоченностью всматриваются в будущее. Одной из причин происходящего Матвиенко называет то, что "на каком-то этапе развития произошел разрыв, образовался зазор в интеллектуальном и духовно-нравственном наполнении жизни людей, общества". "И этот зазор как минимум не сокращается, даже нарастает", - отметила спикер Совфеда.

"Мы видим, как в мире появляется тенденция распространения морального релятивизма, этнической, религиозной и политической нетерпимости. Сразу же хочу подчеркнуть, что в нашей стране эти разрушительные процессы не получили доминирующего распространения", - продолжила спикер Совфеда.

Сенатор считает, что это в большей степени результат того, что на протяжении почти трех десятилетий "мы выстроили оптимальную систему государственно-религиозного взаимодействия", которая соответствует принципу светского характера российского государства и вместе с тем учитывает исторические и современные реалии нашей страны, а также особую роль того самого духовно-исторического опыта православия. "Это зримый результат реального, а не только на словах, сотрудничества государства, общества, Русской православной церкви, других традиционных религиозных объединений России", - заключила Матвиенко.

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