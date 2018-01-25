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Патриарх Кирилл призвал с осторожностью относиться к криптовалютам

Общество
25 января, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Как считает Патриарх Московский и всея Руси, государство и Церковь должны объединить усилия, чтобы ограничить стремление людей к рискованным действиям

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Увлечение криптовалютами может привести к потере всего имущества при падении их курса, в связи с чем государство должно разработать меры защиты своих граждан. Об этом сказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VI Рождественских парламентских чтений в Совете Федерации.

"Люди продают свое имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост курса биткойна к доллару, и у людей, как говорится, "сносит крышу". А потом вдруг биткоин обрушивается, и люди понимают, что они ничего не выиграли и потеряли все, что имели", - сказал он.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, необходимо объединить усилия государства и Церкви, чтобы ограничить стремление людей к рискованным действиям.

"Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана", - добавил патриарх Кирилл.

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