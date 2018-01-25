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Путин призвал молодежь не бояться ошибок и преодолевать трудности на пути к цели

Общество
25 января, 15:50 UTC+3 КАЗАНЬ 25, января. /ТАСС

По словам главы государства, у нынешней молодежи "большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы"

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КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов "Вместе вперёд!" призвал молодежь не бояться ошибок и преодолевать трудности на пути к цели.

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"Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением - я искренне вам этого желаю", - сказал он, выступая перед участниками форума.

Он отметил, что у нынешнего молодого поколения, которое выросло в новое время, "большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы". "Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии", - добавил Путин.

Глава государства поздравил молодых людей с Днем студенчества. "Я поздравляю вас, всех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей", - сказал он, пожелав студентам успехов в учёбе и в будущей жизни.

По его словам, "благодаря студенчеству, молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремлённой в будущее". "Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были такими устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны", - сказал Путин студентам.

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