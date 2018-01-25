В Минобрнауки пообещали обеспечить психологом каждую школу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Школьный психолог будет в каждой школе, это предусматривают принятая Минобрнауки концепция психологического сопровождения. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Андрей Петров.

"Да, концепцией это предусмотрено. Я думаю, у нас хватит воли и ресурсов это реализовать", - сказал Петров, отвечая на вопрос, появится ли в каждой школе профессиональный психолог.

По его словам, концепция психологического сопровождения предполагает последовательные меры. "Нужна подготовка школьных психологов, обучение специалистов. Это не только поможет обеспечению безопасности, но и развитию самих детей", - отметил директор департамента.

Минобрнауки утвердило концепцию психологического сопровождения воспитанников детских садов, школьников и студентов в конце 2017 года. На базе Российской академии образования также предполагается создание федерального ресурсного центра психологической службы в образовании.