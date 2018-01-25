Турпоток в Дагестане вырос на 40% за последние три года

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Туристический поток в Дагестане за последние годы увеличился на 40%. Только в прошлом году республику посетили около 600 тыс. туристов, сообщил в четверг на заседании парламента региона врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

"Возросший уровень общественной безопасности и отмечаемая благоприятная ситуация в республике способствовала росту популярности Дагестана среди туристов. Количество туристов в 2017 году составило около 600 тыс. человек. За три года этот показатель вырос на 40%", - сказал Гамидов, выступая с отчетом о деятельности правительства республики в 2017 году.

По его словам, в прошлом году активно развивался сельский туризм, в 22 муниципалитетах открыты 38 гостевых домов. Кроме того, завершена реконструкция и модернизация турбазы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе. "Также совместно с инвесторами завершаем реализацию проектов "Золотые дюны" и "Золотые пески", которые получили поддержку в рамках госпрограммы и к летнему сезону откроем их для отдыха", - добавил врио премьер-министра региона.

Как сообщал ТАСС ранее, туристический поток в республику в 2016 году составил более 513 тыс. человек. В 2017 году турпоток в республику увеличился более чем на 18%, в том числе за счет этнокультурного и экстремального туризма. "В последние годы наблюдается позитивная динамика основных индикаторов туристской отрасли республики Дагестан. В среднем более чем на 20% ежегодно растет внутренний и въездной туристский поток, так, по экспертным оценкам, туристский поток в 2017 году составил 608 тыс. человек", - сообщили ТАСС ранее в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

По данным минтуризма республики, только за последние шесть лет в Дагестане введены в строй и начали функционировать 70 гостиниц, домов отдыха, туристских баз и туристско-развлекательных центров. Большое число туристов посещают известный город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район).

Дагестан по итогам национального туристического рейтинга находится на первом месте среди республик Северо-Кавказского федерального округа и на 50 месте среди субъектов РФ. По объектам культурного наследия Дагестан входит в пятерку по стране.