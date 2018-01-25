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Электронные учебники позволяют жителям мегаполисов учиться в пробках

Общество
25 января, 15:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 25, января. /ТАСС

Замдиректора Краснодарского представительства корпорации "Российский учебник" пояснила, что электронные учебники чаще всего покупают в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане

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КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Жители больших городов РФ все чаще стали использовать во время заторов электронные учебники, которые можно загрузить в гаджеты, сообщила ТАСС замдиректора Краснодарского представительства корпорации "Российский учебник" Ирина Осадчая на проходящей в четверг в Краснодаре конференции "Педагоги России".

"Наши учебники можно загружать на три платформы: в школе, дома и промежуточный вариант - в каком-то гаджете с собой. И как-то нам один мальчик сказал: "А я делаю уроки, пока с мамой в пробке стоим". Сейчас мы видим такую ситуацию во многих российских больших городах, потому что это позволяет не терять время в пробке, сделать уроки, а дома заниматься уже другими делами", - сказала собеседница.

Она уточнила, что по приобретению электронных учебников в РФ лидируют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, а на четвертом месте находится Краснодарский край. При этом в последние годы в Сочи и Краснодаре дороги очень сильно загружены - города активно развиваются. По данным компании, наиболее востребованы учебники по химии, физике, географии, черчению и другим техническим и естественнонаучным дисциплинам.

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