Уроки о Росгвардии вызвали самый большой интерес на сайте проекта о силовых ведомствах РФ

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Около 150 тыс. пользователей зарегистрировались на сайте федерального проекта "Карта национальной безопасности", где размещены сценарии готовых уроков о силовых ведомствах РФ, и наибольший интерес вызывает страница Росгвардии, сообщила ТАСС автор проекта Вероника Пиджакова на проходящей в четверг в Краснодаре конференции "Педагоги России".

"Росгвардия на первом месте. <...> Росгвардия - абсолютный рекордсмен во всех территориях", - сказала собеседница.

Она пояснила, что "Карта национальной безопасности" рассказывает о всех силовых ведомствах РФ - на сайте проекта можно узнать об интересных фактах, посмотреть видеоролики, текстовые сообщения и фотографии о различных силовых подразделениях. В ноябре платформа была запущена, и к настоящему моменту на ней зарегистрировались около 150 тыс. пользователей.

"В наших школах сейчас явный дефицит подходов к патриотическому воспитанию. А главный показатель успешного воспитания - это то, сколько молодых людей остаются в стране, в своем регионе, населенном пункте. Запустив платформу, мы видим, что под одним кодом могут зайти с двух устройств - значит, ребенок, посмотрев что-то в школе, возвращается к этому дома. Под одним кодом заходит до пяти человек - значит, ребенок показал что-то интересное маме, папе, кому-то из друзей", - добавила собеседница.

В свою очередь замдиректора Краснодарского представительства корпорации "Российский учебник", которая занимается, в том числе, выпуском электронных пособий, Ирина Осадчая отметила, что электронные ресурсы предоставляют школьникам и учителям возможности, которых не дает обычный учебник, делая процесс обучения более интересным и понятным для ребенка. Благодаря этому в электронную форму переводятся не только внеурочные занятия, но и уроки по основной школьной программе - например, среди изданий "Российского учебника" наиболее востребованы учебники по химии, физике, географии, черчению и другим техническим и естественно-научным дисциплинам.

Интерактивный курс и олимпиада "Карта национальной безопасности" - это сценарии готовых уроков, которые позволят учителям проводить занятия, направленные на патриотическое воспитание школьников, без дополнительной подготовки и поиска материалов. Методическую поддержку проекту оказывает Всероссийское педагогическое собрание.