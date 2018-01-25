Мединский дал поручение заняться консервацией воронежской ротонды - символа обороны города

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский откликнулся на просьбу депутата Государственной думы Евгения Ревенко о сохранении руинированной ротонды, являющейся символом героической обороны Воронежа во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО) в четверг.

"В ответ на обращение Евгения Ревенко я дал поручение Министерству культуры РФ и Российскому военно-историческому обществу заняться изучением памятника и его консервацией. Начать следует, конечно, с проведения экспертизы и первоочередных мер по спасению памятника", - передает слова Мединского пресс-служба РВИО.

В своем обращении к министру культуры, имеющемся в распоряжении ТАСС, Ревенко говорит о том, что в последние 30 лет ротонда в силу естественных причин постепенно разрушается, работы по консервации этого памятника не проводились с 1980-х.

В настоящее время, по словам депутата Госдумы, мемориал находится на балансе администрации города Воронежа. "Городской бюджет носит дефицитный характер, денег на содержание памятника в неизменном состоянии не хватает. Недостаток финансирования уже привел к тому, что в 2008 году произошло обрушение купола ротонды. Конструкция стала небезопасной для посещений. Ввиду печального состояния памятника и перспективы его полного обрушения, необходима срочная консервация", - рассказал Ревенко.

О ротонде

Воронежская ротонда - часть здания областной клинической больницы 1930-х, находящейся в Транспортном сквере, недалеко от пересечения улиц Бурденко и Транспортной.

Разрушенная во время битвы за город, постройка не была восстановлена как память о Великой Отечественной войне.