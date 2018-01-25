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РВИО планирует выступить с инициативой создания памятника Александру Невскому в Москве

Общество
25 января, 16:14 UTC+3

Российское военно-историческое общество ожидает, что памятник можно будет установить к 2021 году, когда со дня рождения князя исполнится 800 лет

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует выступить с инициативой создания памятника Александру Невскому в Москве. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов в четверг.

"В Москве есть небольшая улица Александра Невского в районе Тверской. Нужно подумать и, если есть возможность, установить там памятник Невскому к 2021 году, выступить с такой инициативой", - сказал Кононов.

Исполнительный директор РВИО также уточнил, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. По мнению Кононова, чтобы донести подрастающему поколению, кто такой Александр Невский и почему его нужно знать, "поставить памятник - мало".

"Чтобы нашим детям доступно рассказать, кто такой Невский, нужно снять хороший мультфильм. Он ( мультфильм - прим. ТАСС) должен в доступной форме рассказывать о жизни и деяниях Александра Невского. Такой мультфильм мы сейчас готовим", - сказал Кононов. 

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