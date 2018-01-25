Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills пройдет в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills пройдет в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Университет прошел отбор для участия в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Об этом было объявлено на заседании Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", - говорится в сообщении.

Демонстрационные экзамены в САФУ пройдут для студентов колледжей, высших школ естественных наук и технологий; экономики, управления и права; информационных технологий и автоматизированных систем; высшей инженерной школы и филиала университета в Северодвинске.

Экзамены для средних учебных заведений по пяти компетенциям пройдут в феврале, для вузов по четырем компетенциям - в марте 2018 года. Демонстрационный экзамен проводится для определения уровня знаний студентов и выпускников, оценки их профессиональных навыков в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

САФУ присоединился к движению WorldSkills Russia в 2017 году. В университете прошел чемпионат по пяти компетенциям.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году. -