В День студента в ЦФО испекли 25-метровый пирог, а на Урале ряду учащихся простили долги

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Учащиеся вузов и колледжей Центрального федерального округа (ЦФО) и Уральского федерального округа (УрФО) отметили День студента приготовлением сладких пирогов и медовухи, катанием на коньках и игрой в снежки. В частности, студенты тульского техникума технологий пищевых производств для своего 25-метрового праздничного пирога использовали рецепт XIX века.

"Длина пирога - 25 метров, ширина - 40 сантиметров, то есть его площадь получается 10 квадратных метров. Дрожжевое тесто сделали по тульскому рецепту XIX века, для начинки использовали яблоки, выращенные в саду музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна", - рассказала ТАСС директор техникума Ольга Макарова.

Празднование Дня студента организовано на территории Тульского кремля, где в четверг собрались порядка 2 тыс. учащихся колледжей и вузов.

В Воронежском госуниверситете, который в этом году отмечает свое 100-летие, для студентов приготовили пирог длиной порядка шести метров. Его выставят на первом этаже главного корпуса.

"Это многолетняя традиция - угощать студентов в Татьянин день сладостями, их ассортимент меняется год от года. Например, в позапрошлом году для учащихся испекли 400 пирожных, в прошлом году предложили огромный двухъярусный торт", - рассказали в вузе.

В Тамбовском государственном университете, который в этом году также отметит вековой юбилей, для студентов приготовили 100-литровый чан с безалкогольной медовухой. Студентов Липецкого педагогического университета будут угощать пуншем.

"Пунша приготовили более 200 литров, напекли свыше 2 тыс. пирожков, а еще творожных конвертиков, слоек, плюшек, пышек, на столах и мясные пироги, конфеты и другие сладости. Угощать студентов будет ректор вуза Нина Федина", - рассказали в университете.

Студенческие часы и катание на коньках

Студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова в Рязани решили отметить 75-летие своего вуза, выстроившись на площади в виде часов, диаметр которых составил 156 метров.

"У нас символические часы огромные на 156 метров, которые выстраиваются из студентов, и две девчонки-гимнастки лентами запускают символические часы, добегая по кругу до отметки 75 лет", - отметили в пресс-службе вуза.

Главным событием в День студента в Твери станет открытие в Городском саду первого катка с искусственным льдом.

"На катке для студентов пройдут мастер классы от тренеров школы олимпийского резерва имени Ю. М. Михайлова", - сообщили в Комитете по делам молодежи Тверской области, добавив, что на празднике будут работать тематические площадки региональных вузов, шатры с горячими безалкогольными напитками, фотозонами и конкурсными программами.

Тверским студентам в праздничный день также будут доступны выставки Тверского городского музейно-выставочного центра и 31 музей региона.

Интеллектуальные игры

В Ивановской области студенческий праздник решили отметить интеллектуальной игрой.

В Ивановском государственном химико-технологическом университете студенты разных учебных заведений сошлись в интеллектуальной битве в игре "Что? Где? Когда?", а главной темой стало 100-летие Ивановской области, которое будут отмечать в этом году.

Как сообщили в региональном правительстве, в роли ведущего и автора одного из вопросов выступил временно исполняющий обязанности губернатора региона Станислав Воскресенский.

В Ярославле в День студента состоялась церемония награждения лучших студентов региона и розыгрыш Кубка губернатора Ярославской области среди команд КВН. Как сообщили в пресс-службе правительства, губернатор Дмитрий Миронов встретится со студентами и поздравит их с праздником.

Шпаргалки, игры в снежки и прощенные долги

В Тюмени к студенческому празднику презентовали арт-объект - "Самая большая шпаргалка Тюменской области", которую изготовили из куска бумаги длиной в несколько метров. На шпаргалку нанесли математические формулы и уравнения, термины и таблицы, тексты с всевозможными определениями гуманитарного толка и многим другим.

Также в Тюмени, где в четверг температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов, студентов пригласили принять участие в традиционных зимних забавах - Тюменский государственный университет провел конкурс на самый меткий бросок снежка. В соревнованиях приняли участие 60 студентов.

"Конкурс прошел в Студенческом сквере у памятника Святой Татьяне. Победитель выиграл 5 килограммов конфет", - рассказали в вузе.

Праздничные мероприятия для студентов прошли и в Челябинской области. В пресс-службе областного управления молодежной политики ТАСС сообщили, что в Татьянин день в нескольких вузах региона студентам простили долги по учебе и вручили подарки.

25 января в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января (12 по старому стилю) императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор учащиеся вузов отмечают в эту дату День студента.