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Более 1,8 тыс. школьников Липецка отправлены на карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ

Общество
25 января, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Как сообщила старший инспектор департамента образования администрации города Ирина Худякова, на вынужденные каникулы полностью отправлена школа №68, частичный карантин объявлен еще в десяти школах

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первая школа в Липецке, в которой числится 1,1 тыс. учеников, в полном составе была отправлена на неделю на вынужденные каникулы из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Еще в десяти школах городах занятия частично приостановлены, в них из-за карантина не посещают занятия порядка 700 детей, сообщила ТАСС старший инспектор департамента образования администрации города Ирина Худякова.

"С сегодняшнего дня по 31 января на карантин по ОРВИ в Липецке отправлена полностью одна школа - №68, в которой более 1,1 тыс. учащихся, из них из-за болезни сегодня не пришли в школу 239 детей или 20%. Ранее частично карантин был объявлен в десяти школах, там не посещают занятия отдельные классы - в общем, 28 классов или около 700 учеников", - сказала Худякова.

В Липецке насчитывается 63 средних общеобразовательных школы, в которых обучаются более 50 тыс. детей. "Пока это первая и единственная школа города, полностью ушедшая на карантин", - уточнила собеседница.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 5,4 тыс. заболевших ОРВИ, из них более 74% - дети до 14 лет, гриппа не выявлено. Медики отмечают, что показатель заболеваемости в регионе на 5,1% ниже эпидпорога.

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