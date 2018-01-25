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Долг по зарплате перед строителями станции метро в Нижнем Новгороде превысил 50 млн рублей

Общество
25 января, 16:50 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, января. /ТАСС

Задолженность была погашена, гендиректор строительной фирмы признал свою вину в полном объеме

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники организации, которая выполняет работы по строительству новой станции метро в Нижнем Новгороде, несколько месяцев не получали зарплату. Общий долг составил более 50 млн руб., сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора строительной фирмы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). <…> По версии следствия, с мая по сентябрь 2017 года гендиректор фирмы, выполняющей работы по продлению линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", не выплачивал зарплату более 1 тыс. сотрудников. Всего задолженность перед работниками превысила 50 млн руб.", - говорится в сообщении.

Следователи предприняли все необходимые меры, задолженность перед работниками погашена. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, который назначит размер штрафа.

Станция метро "Стрелка" - один из объектов в Нижнем Новгороде, которые строят к чемпионату мира по футболу.

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