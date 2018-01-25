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Во всех школах Петербурга проведут проверку безопасности

Общество
25 января, 17:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, января. /ТАСС

В рамках проверки специалисты дадут оценку "деятельности классного руководителя, педагогов, обеспечению дежурства в рекреациях школ, вопросам межличностных отношений"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Проверка безопасности будет проведена во всех образовательных учреждениях Петербурга. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник отдела городской прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Качанова.

"Мы предложили прокурору города на совещании 12 февраля включить в план для всех районных прокуроров проверку безопасности и травматизма детей в стенах образовательных организаций. С учетом важности вопроса, проверка, скорее всего, будет проведена, в первом полугодии. В рамках нее будет дана оценка деятельности классного руководителя, педагогов, обеспечения дежурства в рекреациях школ, вопросов межличностных отношений и школьной медиации", - сказала Качанова.

Комментируя инициативу начальника петербургской полиции Сергея Умнова о создании во всех школах России должности завуча по безопасности, который тоже считает, что над этим вопросом в школах должны работать внутри коллектива, Качанова вспомнила о ранее существовавших в стране школьных инспекторах по делам несовершеннолетних.

"Тогда предполагалось, что они будут обеспечивать безопасность, работать с трудными ребятами, но дальше события показали, что нагрузка несоизмерима, и они были ликвидированы. Я глубоко убеждена в том, что страшные события в школах [нападения на детей в школах Перми и Улан- Удэ] не могут произойти только из-за отсутствия металлодетекторов или хорошо обученного охранника. Здесь прежде всего нужна внутренняя составляющая воспитательной работы", - добавила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы, по словам председателя городского комитета по образованию Жанны Воробьевой, металлоискатели появятся во всех учебных заведениях Санкт-Петербурга.

Нападение на школьников в Перми произошло 15 января. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый, также несовершеннолетний, пришли в школу, вооружившись ножами и, войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Через четыре дня, 19 января, нападение на детей произошло в Улан-Удэ: ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу школы № 5 в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Госпитализированы были семь человек, в том числе учительница и сам нападавший.

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Нападение на школьников в Перми Нападение на школьников в Бурятии
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