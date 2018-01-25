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Глава Кубани намерен выяснить причины увольнения педагога из школы в Сочи

Общество
25 января, 22:00 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 25, января. /ТАСС

Учитель биологии разместила в соцсетях ролик о сломанной мебели в школьных кабинетах

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КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев намерен лично разобраться с обстоятельствами увольнения педагога, разместившего видеоролик о плачевном состоянии мебели в одной из школ Сочи. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что учитель биологии сочинской школы №4 в декабре 2017 года разместила в соцсетях ролик о сломанной мебели в школьных кабинетах. Позднее она была уволена за систематическое нарушение устава образовательного учреждения.

"Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы №4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит", - говорится в сообщении.

Ранее в мэрии Сочи ТАСС сообщали, что Носова может попытаться оспорить увольнение через суд. Кроме того, на сайте городского управления образования сообщается, что в школе проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что мебель испорчена "вследствие бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках". Педагогу, за которым закреплен кабинет, объявлен выговор.

"В течение суток были приняты меры по устранению нарушений. Сломанная мебель из кабинета №401 вынесена, проведен ремонт двери класса, приняты меры по благоустройству учебного помещения. В кабинете № 401 временно, до приобретения ученической мебели, установлена пластиковая мебель. В конце декабря 2017 года школой была заказана и оплачена учебная мебель на сумму 87 тыс. рублей, которая будет установлена в кабинете № 401", - добавляется в сообщении.

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