Глава Кубани намерен выяснить причины увольнения педагога из школы в Сочи

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев намерен лично разобраться с обстоятельствами увольнения педагога, разместившего видеоролик о плачевном состоянии мебели в одной из школ Сочи. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что учитель биологии сочинской школы №4 в декабре 2017 года разместила в соцсетях ролик о сломанной мебели в школьных кабинетах. Позднее она была уволена за систематическое нарушение устава образовательного учреждения.

Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы #4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит. #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 января 2018 г.

"Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы №4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит", - говорится в сообщении.

Ранее в мэрии Сочи ТАСС сообщали, что Носова может попытаться оспорить увольнение через суд. Кроме того, на сайте городского управления образования сообщается, что в школе проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что мебель испорчена "вследствие бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках". Педагогу, за которым закреплен кабинет, объявлен выговор.

"В течение суток были приняты меры по устранению нарушений. Сломанная мебель из кабинета №401 вынесена, проведен ремонт двери класса, приняты меры по благоустройству учебного помещения. В кабинете № 401 временно, до приобретения ученической мебели, установлена пластиковая мебель. В конце декабря 2017 года школой была заказана и оплачена учебная мебель на сумму 87 тыс. рублей, которая будет установлена в кабинете № 401", - добавляется в сообщении.