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Система видеофиксации возобновит работу на дорогах Великого Новгорода

Общество
25 января, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Также продолжится работа над системой "Безопасный город", сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах, которую отключили в ноябре прошлого года, возобновит работу на дорогах Великого Новгорода. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства по итогам расширенного заседания коллегии регионального управления МВД.

"В этом году мы должны не просто восстановить объем контроля, который был, но и усилить его за счет региональных дорог, где мы получаем неутешительную статистику по аварийности", - цитирует пресс-служба губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

По словам губернатора, также продолжится работа над системой "Безопасный город". "В 2018 году на эти цели запланированы определенные деньги. Есть примеры, когда в ряде регионов с камерами видеонаблюдения интегрирована система распознавания лиц, которая способна даже связать конкретного человека с его профилем в социальных сетях. Подобную систему мы и у себя создадим", - сказал Никитин.

По данным регионального ГИБДД, на территории области в 2017 году произошло 1141 дорожно-транспортное происшествие, в котором 142 человека погибли и 1452 получили ранения. С помощью системы фото- и видеофиксации, в которую входит 34 передвижных фоторадарных комплекса "КРИС-П", 3 мобильных комплекса "Дозор-М" и 4 стационарных комплекса контроля скоростного режима, выявлено почти 247 тыс. нарушений правил дорожного движения. Система в Великом Новгороде была отключена в конце прошлого года из-за проблем с контрактом.

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