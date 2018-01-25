Телемост для блокадников организовали в Петербурге и Мурманске

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Телемост между Мурманском и Петербургом собрал в четверг блокадников двух городов, которые поделились воспоминаниями о жизни Ленинграда в военное время и о помощи, которую жители Мурманска оказывали тогда ленинградцам, передает корреспондент ТАСС из Мурманска. Телемост прошел по инициативе "Единой России".

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В акции, помимо жителей блокадного Ленинграда, участвовали кадеты, ветераны, представители общественности. "Такой телемост между нашими городами организован впервые, он приурочен к годовщине снятия блокады Ленинграда", - рассказал координатор проекта "Историческая память" в Мурманской области партии "Единая Россия" Михаил Белошеев.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственным путем, по которому в город доставлялось продовольствие, стала "Дорога жизни", которую проложили по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года.

Эшелоны для блокадников

Мурманск и Ленинград исторически были тесно связаны. "С 1927 по 1938 год Мурманск входил в состав Ленинградской области, многие ленинградцы по распределению приезжали на работу в Мурманск, молодежь Мурманска ехала на учебу в Северную столицу. А центр Мурманска проектировали ленинградские архитекторы", - напомнил Белошеев.

Сохранялись тесные отношения между городами и в годы войны. Из Мурманска в Ленинград за время блокады по железной дороге прибыли четыре рыбных "эшелона жизни". В них были треска, семга, рыбий жир и другие продукты. "Это были части пайков мурманчан, которыми они делились с ленинградцами, а также выловы сверх плана", - сказал Белошеев.

Заместитель председателя правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрий Антонов поделился воспоминаниями о приходе этих эшелонов в Ленинград. "Эшелоны нас спасли. Вкус того рыбного жира помню до сих пор. Эшелоны нас поддержали, потому что все были истощены, болели", - сказал он.

Недетское детство и боевая молодость

Пришедшие на телемост блокадники поделились воспоминаниями о тяжелых днях блокады. Антонина Баранцева рассказала, что в 1941 году она окончила школу. Молодые люди сразу со школьной скамьи ушли на фронт, а девушки начали работать.

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"Рыли противотанковые рвы, строили дзоты - делали все, чтобы помочь фронту. Потом были голод, холод, гибель родных, но мы, истощенные, умирающие, не сдались", - рассказала она.

После войны она уехала в Кольское Заполярье, уже 62 года живет в Мурманске. "Мурманск стал родным, но люблю и Ленинград. Любите свой город, берегите его, вспоминайте о подвиге, который совершили ленинградцы в годы войны", - напутствовала она участников телемоста.

Еще одной историей поделилась Евгения Беляева из Петербурга. Ее война застала в Ленинграде в возрасте двух с половиной лет. Сестрам было четыре и девять лет. "Первую зиму блокады пережили очень тяжело, сестры заболели. Весной нас вывезли в Ярославскую область", - вспоминает она.

Людмила Смирнова из Петербурга, Герой Социалистического Труда, Заслуженный учитель СССР, рассказала, что также долго работала в Заполярье, а потом вернулась в родной Ленинград, в котором в детстве пережила блокаду. Ее отец служил шофером, водил машины по "Дороге жизни".

"Многие родственники погибли. Я ходила в детский сад, где о нас очень хорошо заботились, все дети выжили, а вот две воспитательница умерли от голода", - рассказала она.

Конкурс памяти

В завершение телемоста мурманские кадеты предложили организовать среди школьников Мурманска и Петербурга конкурс исследовательских и литературных работ, посвященных детям в блокадном Ленинграде. Участники и организаторы телемоста поддержали эту идею.