Телемост для блокадников организовали в Петербурге и Мурманске

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Телемост между Мурманском и Петербургом собрал в четверг блокадников двух городов, которые поделились воспоминаниями о жизни Ленинграда в военное время и о помощи, которую жители Мурманска оказывали тогда ленинградцам, передает корреспондент ТАСС из Мурманска. Телемост прошел по инициативе "Единой России".
В акции, помимо жителей блокадного Ленинграда, участвовали кадеты, ветераны, представители общественности. "Такой телемост между нашими городами организован впервые, он приурочен к годовщине снятия блокады Ленинграда", - рассказал координатор проекта "Историческая память" в Мурманской области партии "Единая Россия" Михаил Белошеев.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственным путем, по которому в город доставлялось продовольствие, стала "Дорога жизни", которую проложили по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года.
Мурманск и Ленинград исторически были тесно связаны. "С 1927 по 1938 год Мурманск входил в состав Ленинградской области, многие ленинградцы по распределению приезжали на работу в Мурманск, молодежь Мурманска ехала на учебу в Северную столицу. А центр Мурманска проектировали ленинградские архитекторы", - напомнил Белошеев.
Сохранялись тесные отношения между городами и в годы войны. Из Мурманска в Ленинград за время блокады по железной дороге прибыли четыре рыбных "эшелона жизни". В них были треска, семга, рыбий жир и другие продукты. "Это были части пайков мурманчан, которыми они делились с ленинградцами, а также выловы сверх плана", - сказал Белошеев.
Заместитель председателя правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрий Антонов поделился воспоминаниями о приходе этих эшелонов в Ленинград. "Эшелоны нас спасли. Вкус того рыбного жира помню до сих пор. Эшелоны нас поддержали, потому что все были истощены, болели", - сказал он.
Пришедшие на телемост блокадники поделились воспоминаниями о тяжелых днях блокады. Антонина Баранцева рассказала, что в 1941 году она окончила школу. Молодые люди сразу со школьной скамьи ушли на фронт, а девушки начали работать.
"Рыли противотанковые рвы, строили дзоты - делали все, чтобы помочь фронту. Потом были голод, холод, гибель родных, но мы, истощенные, умирающие, не сдались", - рассказала она.
После войны она уехала в Кольское Заполярье, уже 62 года живет в Мурманске. "Мурманск стал родным, но люблю и Ленинград. Любите свой город, берегите его, вспоминайте о подвиге, который совершили ленинградцы в годы войны", - напутствовала она участников телемоста.
Еще одной историей поделилась Евгения Беляева из Петербурга. Ее война застала в Ленинграде в возрасте двух с половиной лет. Сестрам было четыре и девять лет. "Первую зиму блокады пережили очень тяжело, сестры заболели. Весной нас вывезли в Ярославскую область", - вспоминает она.
Людмила Смирнова из Петербурга, Герой Социалистического Труда, Заслуженный учитель СССР, рассказала, что также долго работала в Заполярье, а потом вернулась в родной Ленинград, в котором в детстве пережила блокаду. Ее отец служил шофером, водил машины по "Дороге жизни".
"Многие родственники погибли. Я ходила в детский сад, где о нас очень хорошо заботились, все дети выжили, а вот две воспитательница умерли от голода", - рассказала она.
В завершение телемоста мурманские кадеты предложили организовать среди школьников Мурманска и Петербурга конкурс исследовательских и литературных работ, посвященных детям в блокадном Ленинграде. Участники и организаторы телемоста поддержали эту идею.