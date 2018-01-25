Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители дипмиссий в Екатеринбурге провели турнир по боулингу в поддержку ЭКСПО-2025

Общество
25 января, 22:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС

Победителем турнира стала объединенная команда почетного консульства Монголии и торгпредства Казахстана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Представители дипломатических миссий, аккредитованных на Урале, провели в четверг турнир по боулингу "Рождественская кегля" в поддержку права проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

"Конечно же 2018 год - это год, когда будет принято решение какая страна и какой город примет выставку ЭКСПО-2025, и мы всерьез настроены на победу, мы настроены на поддержку и дипломатического корпуса нашего, мы всегда с удовольствие говорим о том, что Екатеринбург третий город в России по числу дипломатических миссий. И, конечно, поддержка наших дипломатов того, чтобы выставка прошла в Екатеринбурге нам очень важна. Поэтому одной из целей проведения данного турнира является поддержка права проведения ЭКСПО в Екатеринбурге", - сказал на церемонии открытия первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

По данным официального представителя МИД в Екатеринбурге Александра Харлова в этом году в 14 ежегодном турнире приняли участие 22 команды, среди которых представители 20 консульских и дипломатических учреждений иностранных государств и почетных консулов, аккредитованных в Екатеринбурге; Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ); Законодательного собрания Свердловской области; Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) и другие.

Победителем турнира стала объединенная команда почетного консульства Монголии и торгпредства Казахстана, второе место заняла команда КРСУ, третье - объединенная команда почетных консульств Австрии, Конго и Словакии. Традиционно, команды-лидеры получили кубки.

О выставке

Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируют провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия Австрия Словакия Монголия Казахстан Конго (ДРК)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
5
Умерла певица Людмила Сенчина
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама