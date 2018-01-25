Представители дипмиссий в Екатеринбурге провели турнир по боулингу в поддержку ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Представители дипломатических миссий, аккредитованных на Урале, провели в четверг турнир по боулингу "Рождественская кегля" в поддержку права проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

"Конечно же 2018 год - это год, когда будет принято решение какая страна и какой город примет выставку ЭКСПО-2025, и мы всерьез настроены на победу, мы настроены на поддержку и дипломатического корпуса нашего, мы всегда с удовольствие говорим о том, что Екатеринбург третий город в России по числу дипломатических миссий. И, конечно, поддержка наших дипломатов того, чтобы выставка прошла в Екатеринбурге нам очень важна. Поэтому одной из целей проведения данного турнира является поддержка права проведения ЭКСПО в Екатеринбурге", - сказал на церемонии открытия первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

По данным официального представителя МИД в Екатеринбурге Александра Харлова в этом году в 14 ежегодном турнире приняли участие 22 команды, среди которых представители 20 консульских и дипломатических учреждений иностранных государств и почетных консулов, аккредитованных в Екатеринбурге; Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ); Законодательного собрания Свердловской области; Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) и другие.

Победителем турнира стала объединенная команда почетного консульства Монголии и торгпредства Казахстана, второе место заняла команда КРСУ, третье - объединенная команда почетных консульств Австрии, Конго и Словакии. Традиционно, команды-лидеры получили кубки.

О выставке

Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируют провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.