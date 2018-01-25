Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook

ТАСС, 25 января. Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг по всему миру. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 13:16 EST (21:16 мск)", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, проблемы были зафиксированы, в том числе, в Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, США и Бразилии.

Как отмечает газета Evening Standard, многим пользователям не удается авторизоваться на сайте социальной сети и в приложении.