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Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook

Общество
25 января, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Многим пользователям не удается авторизоваться в соцсети

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ТАСС, 25 января. Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг по всему миру. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 13:16 EST (21:16 мск)", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, проблемы были зафиксированы, в том числе, в Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, США и Бразилии.

Как отмечает газета Evening Standard, многим пользователям не удается авторизоваться на сайте социальной сети и в приложении.

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