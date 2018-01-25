Российский дипломат Александр Кадакин посмертно награжден индийским орденом Падма бхушан

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Российский дипломат, посол России в Индии Александр Кадакин, скончавшийся в 2017 году в Нью-Дели, посмертно удостоен высокой государственной награды этой страны - ордена Падма бхушан (орден Лотоса). Как сообщает в четверг сайт правительства Индии, соответствующий указ подписал президент страны Рам Натх Ковинд.

Президент Ковинд подписал указ о государственных наградах в преддверии 26 января, когда страна отмечает национальный праздник - День республики. Именно в этот день год назад российский дипломат ушел из жизни. В 2018 году ордена Падма бхушан удостоены девять человек, Кадакин - единственный в этом списке, не имеющий индийского происхождения и удостоенный награды посмертно.

Орден Падма бхушан был утвержден в 1954 году и вручается правительством Индии как знак признания выдающегося служения индийскому народу.

Александр Кадакин скончался 26 января 2017 года в Нью-Дели после непродолжительной болезни. Он занимал пост посла РФ в Индии с 2009 года. В качестве эксперта он принимал участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Кадакин - автор ряда книг и переводов с английского языка и хинди.

Профессиональный индолог, Кадакин почти 30 лет из своей 45-летней дипломатической карьеры отдал работе в Индии, пройдя путь от стажера-практиканта до поста посла России, который он занимал дважды. В опубликованном после смерти посла соболезновании премьер-министр Нарендра Моди дал высочайшую оценку его профессиональным качествам, включая блестящее владение языком хинди, а также роли в наращивание российско-индийского взаимодействия по всем направлениям.