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Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

Общество
25 января, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Сообщается о проблемах с просмотром ленты и авторизацией

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ТАСС, 25 января. Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13:13 EST (21:13 мск)", - говорится в сообщении.

По данным Downdetector, сбои были зафиксированы, в том числе, в Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Германии, Польше, Украине, Великобритании, США и Бразилии. Большинство пользователей сообщают о проблемах с просмотром ленты и авторизацией.

Ранее сообщалось о перебоях в работе социальной сети Facebook.

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