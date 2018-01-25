Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

ТАСС, 25 января. Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13:13 EST (21:13 мск)", - говорится в сообщении.

По данным Downdetector, сбои были зафиксированы, в том числе, в Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Германии, Польше, Украине, Великобритании, США и Бразилии. Большинство пользователей сообщают о проблемах с просмотром ленты и авторизацией.

Ранее сообщалось о перебоях в работе социальной сети Facebook.