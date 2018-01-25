Орешкин заявил, что ему по ночам не дает спать качество жизни людей в российских городах

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что ему не дает спать по ночам качество жизни людей в российских городах.

"Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо чтобы талантливые люди оставались в России... качество жизни крайне важно", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос модератора дискуссии, что не дает спать ему по ночам.

Позже министр подтвердил российским журналистам, что это действительно так.