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Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о волонтерских организациях

Общество
26 января, 0:09 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС

Реализация документа особенно важна в Год добровольца и волонтера, отметил первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в пятницу в третьем чтении законопроект, которым регулируется деятельность волонтерских и добровольческих организаций. Документ был внесен в нижнюю палату правительством в ноябре 2017 года в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года.

Как отметил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"), реализация документа "особенно важна, учитывая, что в России 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера".

По словам политика, работа над проектом велась экспертами из Госдумы, правительства, Общественной палаты, Агентства стратегических инициатив. Он подчеркнул, что изменения вносятся в целый ряд законодательных актов: в закон "О благотворительной деятельности", в закон "О некоммерческих организациях", в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" и "Об общих принципах организации государственной власти субъектов РФ".

"Уравниваются понятия "добровольцы" и "волонтеры", а также "добровольческая" и "волонтерская" деятельность, определяется статус организатора добровольческой деятельности, дается определение понятию "добровольческая организация", прописываются общие права и обязанности волонтеров", - перечислил депутат основные положения проекта закона.

 

Заключение договора

 

Он подчеркнул, что в документе "четко прописывается, что добровольческая деятельность - это разновидность благотворительной деятельности, которая не подразумевает плату". При этом, обратил внимание парламентарий, с добровольцами "могут быть заключены договоры, в которых прописываются их права и обязанности, требования к ним".

Вяткин напомнил, что есть целый ряд работ, для выполнения которых добровольцам необходимо отвечать определенным требованиям. "В частности, это работы в местах чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. Те, кто претендуют на работу в медицинских учреждениях, добровольцы-поисковики, которые работают с останками погибших и боеприпасами, - там, конечно же, необходимо устанавливать дополнительные требования для таких людей", - отметил Вяткин.

Вместе с тем, в договоре с волонтером может быть прописано, что для реализации своих обязанностей "добровольцу оплачивается проезд, временное место проживания, в том числе предоставление специального помещения и оборудования, специальной форменной одежды".

Кроме того, законопроектом устанавливается, что добровольцы и волонтеры могут привлекаться для проведения спортивных мероприятий. Впрочем, напомнил политик, "по каждому крупному спортивному мероприятию есть отдельный закон, в котором указано привлечение добровольцев к их организации и проведению". "В частности, это была олимпиада в Сочи в 2014 году, сейчас это будет чемпионат мира по футболу - там также устанавливается порядок привлечения волонтеров для организации этих соревнований", - констатировал парламентарий.

 

Волонтеры и религиозные организации

 

Первый зампред профильного комитета добавил, что с принятием документа "религиозные объединения смогут выступать в качестве организаторов добровольческой деятельности" и получат возможность привлекать волонтеров для проведения и организации религиозных церемоний и богослужений.

Он подчеркнул, что "для таких организаций очень важную роль играет соблюдение своих внутренних норм, установлений, морально этических требований, которые у каждой конфессии особенные, свои, в том числе и по привлечению добровольцев". "Поэтому мы в законе прописали, что эти особенности привлечения добровольцев могут устанавливаться законом "О свободе совести и религиозных объединениях", - заключил Вяткин.

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Персоны
Вяткин, Дмитрий Федорович Путин, Владимир Владимирович
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