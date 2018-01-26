Около 30 домов для переселения из ветхого жилья введены в строй в Дагестане в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Около 30 многоквартирных домов для переселения из ветхого жилья почти тысячи семей введены в эксплуатацию в Дагестане в 2017 году, сообщил в четверг вечером на заседании парламента республики врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

"В рамках четвертого, заключительного, этапа 2016-2017 годов программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013-2017 годах" на территории пяти муниципальных образований республики введены в эксплуатацию 27 многоквартирных домов, площадью 49 тыс. кв. метров для переселения 994 семей (3140 граждан)", - сказал Гамидов.

"Вместе с тем имеет место ряд проблем, связанных незавершенностью заселения жильцов в новые квартиры. Эти вопросы в рабочем порядке решаются", - добавил врио главы регионального правительства.

Как сообщал ТАСС ранее, в 2016 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городах Дербент, Избербаш и Махачкала были построены 24 многоквартирных дома. Новое жилье получили 1 тыс. 623 семьи.

По словам Абдусамада Гамидова, на протяжении ряда последних лет Дагестан занимает лидирующие позиции в России по строительству жилья. "И в 2017 году мы достигли рекордных значений - в жилой оборот введено почти 1 млн 939 тысяч кв. метров жилья, что на 7% больше, чем в 2016 году. Объем выполненных строительных работ составил 148 млрд рублей, что соответственно на 4,2% и 4,5% больше уровня 2016 года", - сообщил он.