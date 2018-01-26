Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 10,4 тыс. жителей Сирии вернулись домой за неделю

Общество
26 января, 3:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

По данным Министерства обороны РФ, за минувшую неделю было проведено 10 гуманитарных акций, доставлено около 24 тонн продовольствия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 10,4 тыс. жителей Сирии вернулись в свои дома за прошедшую неделю, сообщается в пятничном номере газеты Министерства обороны "Красная звезда".

По данным ведомства, за минувшую неделю было проведено 10 гуманитарных акций, доставлено около 24 тонн продовольствия. Высококвалифицированную медицинскую помощь получили 560 человек, в том числе 20 детей.

Как отмечает Минобороны, в настоящий момент в Сирии в процессе примирения участвуют 2338 населенных пунктов. За прошедшую неделю к процессу перемирия присоединились восемь населенных пунктов: Дхайредж, Расм-эс-саф, Риджи-Айн-эль-Гарф, Амрия, Кавкаба, Шуллин, Телль-Анбар, Мбаркия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама