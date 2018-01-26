Более 10,4 тыс. жителей Сирии вернулись домой за неделю

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 10,4 тыс. жителей Сирии вернулись в свои дома за прошедшую неделю, сообщается в пятничном номере газеты Министерства обороны "Красная звезда".

По данным ведомства, за минувшую неделю было проведено 10 гуманитарных акций, доставлено около 24 тонн продовольствия. Высококвалифицированную медицинскую помощь получили 560 человек, в том числе 20 детей.

Как отмечает Минобороны, в настоящий момент в Сирии в процессе примирения участвуют 2338 населенных пунктов. За прошедшую неделю к процессу перемирия присоединились восемь населенных пунктов: Дхайредж, Расм-эс-саф, Риджи-Айн-эль-Гарф, Амрия, Кавкаба, Шуллин, Телль-Анбар, Мбаркия.