В Израиле разработали систему мониторинга проявлений антисемитизма в сети

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Министерство по делам диаспоры Израиля разработало систему мониторинга сетевых проявлений антисемитизма и представило ее в преддверии отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста. Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы министерства.

"В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Министерство по делам диаспоры представило уникальную систему для мониторинга проявлений антисемитизма в сети в режиме реального времени", - говорится в документе. Разработка получила название "Система кибермониторинга антисемитизма" (Antisemitism Cyber Monitoring), добавили в ведомстве.

"С сегодняшнего дня каждый антисемит в интернете должен знать, что он разоблачен, ненависть, которую он распространяет, отслеживается, и он будет нести ответственность, - сказал министр по делам диаспоры еврейского государства Нафтали Беннет. - Антисемитизм не исчез, он изменил обличье и перебрался с улиц в сеть, но пришло время поставить зеркало перед нашими врагами и выставить напоказ уродливое лицо современного антисемита, который публикует свастики в Twitter вместо того, чтобы демонстрировать их на улице". "Теперь мы узнаем, кто они - лидеры по антисемитизму, и займемся ими", - добавил Беннет, чьи высказывания распространила пресс-служба возглавляемого им министерства.

Министерство по делам диаспоры сообщило также первые данные, которые удалось собрать при помощи новой системы. Она обработала в пилотном режиме 409 тыс. антисемитских публикаций, сделанных в сети 30 тыс. граждан различных стран. "Ежедневно регистрируется около 10 тыс. публикаций антисемитского характера, тремя лидирующими городами по этому показателю являются города Сантьяго (Чили), Днепропетровск (Украина) и Бухарест (Румыния), в странах Запада самыми антисемитскими городами являются Париж и Лондон", - сообщили в министерстве. В ведомстве также отметили, что "6 декабря, когда президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, количественные показатели сетевого антисемитизма выросли в девять раз в сравнении с предшествовавшими днями".