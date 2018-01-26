СМИ: алкоголь будут продавать в Страстную пятницу в Ирландии впервые с 1927 года

ТАСС, 26 января. Алкоголь начнут продавать в Ирландии в Страстную пятницу после отмены парламентом в четверг действовавшего с 1927 года запрета. Об этом сообщила газета Irish Independent.

"Отмененные ограничения уже не соответствуют современной Ирландии. Туризм делает большой вклад в нашу экономику, и это особенно актуально во время праздников в период Пасхи", - приводит газета слова госминистра в министерстве юстиции и равноправия Дэвида Стэнтона.

"В пятницу в Дублине большое число туристов. У нас в городе была нелепая ситуация - они бродили и не понимали, что пабы будут закрыты. Наша цель состояла в том, чтобы Страстная пятница рассматривалась как обычная пятница. Мы не заставляем людей идти в наши пабы, мы просто хотим быть открытыми", - цитирует Irish Independent главу ирландской Ассоциации лицензированных виноделов Доналла О'Киффе.

По информации газеты, в католической Ирландии (более 87% населения) ограничения были введены в знак уважения к религиозным праздникам. Запрет на продажу алкоголя в День святого Патрика (17 марта) был снят в 1960-х годах, но алкоголь все еще нельзя продавать на Рождество (25 декабря по католическому календарю).

В 2018 году католики отметят Страстную пятницу 30 марта, а Пасху - 1 апреля.