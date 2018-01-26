Припорошенная красота: ради чего ехать в Крым зимой

Крым популярен среди туристов не только в летние месяцы. И хотя январские пляжи полуострова по сезону пустынны, жизнь в гостиницах и санаториях не затихает. Так, министерство курортов и туризма республики сообщило, что только в период новогодних и рождественских праздников в Крыму побывало 113 тыс. туристов. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Эти данные подтверждают тенденцию роста популярности внутреннего туризма. Глава Ростуризма Олег Сафонов на днях рассказал президенту России Владимиру Путину, что в 2017 году внутренний турпоток вырос на 3% и превысил 56,5 млн поездок. По сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 75%. При этом за рубеж в 2017 году россияне съездили 38 млн раз.

Крым остается одним из самых популярных направлений внутреннего туризма. Сюда едет почти каждый десятый отдыхающий — в 2017 году полуостров принял 5,4 млн гостей.