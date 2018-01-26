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Припорошенная красота: ради чего ехать в Крым зимой

Общество
26 января, 16:56 UTC+3

Для большинства из нас Крым — это прежде всего летний курорт. Однако и зимой на полуострове есть что посмотреть и чем заняться

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Cвято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае
Cвято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае
Cвято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае
© Сергей Мальгавко/ТАСС
На берегу Черного моря в Феодосии
На берегу Черного моря в Феодосии
На берегу Черного моря в Феодосии
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Пляж Черного моря в окрестностях поселков Береговое и Приморский
Пляж Черного моря в окрестностях поселков Береговое и Приморский
Пляж Черного моря в окрестностях поселков Береговое и Приморский
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Генуэзская крепость "Кафа" в Феодосии
Генуэзская крепость "Кафа" в Феодосии
Генуэзская крепость "Кафа" в Феодосии
© Сергей Мальгавко/ТАСС
"Славянская деревня" в окрестностях села Танковое Бахчисарайского района
"Славянская деревня" в окрестностях села Танковое Бахчисарайского района
"Славянская деревня" в окрестностях села Танковое Бахчисарайского района
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Набережная в поселке Береговое
Набережная в поселке Береговое
Набережная в поселке Береговое
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Пляж в поселке Береговое
Пляж в поселке Береговое
Пляж в поселке Береговое
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Окрестности села Константиновка Симферопольского района
Окрестности села Константиновка Симферопольского района
Окрестности села Константиновка Симферопольского района
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Окрестности села Залесье Бахчисарайского района
Окрестности села Залесье Бахчисарайского района
Окрестности села Залесье Бахчисарайского района
© Сергей Мальгавко/ТАСС
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Cвято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае
© Сергей Мальгавко/ТАСС
На берегу Черного моря в Феодосии
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Пляж Черного моря в окрестностях поселков Береговое и Приморский
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Генуэзская крепость "Кафа" в Феодосии
© Сергей Мальгавко/ТАСС
"Славянская деревня" в окрестностях села Танковое Бахчисарайского района
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Набережная в поселке Береговое
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Пляж в поселке Береговое
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Окрестности села Константиновка Симферопольского района
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Окрестности села Залесье Бахчисарайского района
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Крым популярен среди туристов не только в летние месяцы. И хотя январские пляжи полуострова по сезону пустынны, жизнь в гостиницах и санаториях не затихает. Так, министерство курортов и туризма республики сообщило, что только в период новогодних и рождественских праздников в Крыму побывало 113 тыс. туристов. Это почти на треть больше, чем годом ранее. 

Эти данные подтверждают тенденцию роста популярности внутреннего туризма. Глава Ростуризма Олег Сафонов на днях рассказал президенту России Владимиру Путину, что в 2017 году внутренний турпоток вырос на 3% и превысил 56,5 млн поездок. По сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 75%. При этом за рубеж в 2017 году россияне съездили 38 млн раз.

Крым остается одним из самых популярных направлений внутреннего туризма. Сюда едет почти каждый десятый отдыхающий — в 2017 году полуостров принял 5,4 млн гостей.

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