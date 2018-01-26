В НИИ им. Гельмгольца сообщили, что пострадавшему в Перми школьнику стало лучше

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Врачи московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца наблюдают положительную динамику в лечении мальчика из Перми, который пострадал при нападении своем классе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава мединститута, профессор Владимир Нероев.

"Имеется положительная динамика в состоянии пациента. Делается все необходимое для сохранения глаза как органа и идет большая работа в плане восстановления зрительных функций", - сказал он.

Пока сложно спрогнозировать дальнейший план лечения, а также необходимое время для реабилитации, добавил глава медучреждения.

По версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. После выписки из больницы они будут переведены в следственный изолятор.