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В НИИ им. Гельмгольца сообщили, что пострадавшему в Перми школьнику стало лучше

Общество
26 января, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Пока сложно спрогнозировать дальнейший план лечения и необходимое время для реабилитации, добавил глава мединститута Владимир Нероев

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Врачи московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца наблюдают положительную динамику в лечении мальчика из Перми, который пострадал при нападении своем классе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава мединститута, профессор Владимир Нероев.

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"Имеется положительная динамика в состоянии пациента. Делается все необходимое для сохранения глаза как органа и идет большая работа в плане восстановления зрительных функций", - сказал он.

Пока сложно спрогнозировать дальнейший план лечения, а также необходимое время для реабилитации, добавил глава медучреждения.

По версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.  Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. После выписки из больницы они будут переведены в следственный изолятор.

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