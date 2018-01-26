Астраханские специалисты помогут коллегам из Чечни в организации центра для детей-аутистов

АСТРАХАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Делегация специалистов из Чечни знакомится в Астрахани с методами реабилитации для детей с расстройствами аутистического спектра в центре "Коррекция и развитие". Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития и труда, астраханский опыт будет использован в реабилитационном центре, который откроется в Чечне в 2018 году.

"В центр реабилитации детей "Коррекция и развитие" с дружественным визитом прибыла делегация специалистов из Чеченской республики. В начале этого года в Чечне откроется реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра, которые смогут находиться там круглосуточно. Гости из соседнего региона намерены использовать астраханский опыт, в частности комплексную систему помощи детям-аутистам, которая уже хорошо себя зарекомендовала в нашем регионе", - уточнили в пресс-службе.

Региональный ресурсный центр по организации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Астраханской области открылся в апреле прошлого года на базе центра "Коррекция и развитие". Комплексная система включает в себя медико-психолого-педагогическую помощь. Как пояснили ТАСС в центре, поступившего ребенка здесь сначала всесторонне обследуют, консилиум врачей определяет его психофизиологические особенности и уровень навыков. На основе полученных результатов для семьи и ребенка разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, в том числе с применением инновационных методов.

"В центре много инновационных технологий. Например, есть комплекс, который осуществляет воздействие на все сенсорные системы организма одномоментно, есть массаж ультразвуком, который позволяет достигать глубокого релакса, есть аппарат, вырабатывающий непроизвольную саморегуляцию у детей, что тоже очень важно. Для каждого ребенка в центре подбирается индивидуальный подход к реабилитации, в том числе с применением инновационных, аппаратных, медицинских, поведенческих методов. Со всеми нашими методами мы и знакомим коллег из Чечни, передаем им научный и методический опыт", - уточнили в центре.

Реабилитацию в астраханском ресурсном центре в прошлом году прошли 120 детей из разных регионов РФ, а также четверо детей из других стран, в том числе из Германии и с Кипра. В Астраханской области насчитывается порядка 250 детей-аутистов, более 70 уже прошли реабилитацию в центре.