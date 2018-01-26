Пермские власти предложили обязать родителей трудных детей сообщать о них спецкомиссии

ПЕРМЬ, 26 января. /ТАСС/. Родителей трудных детей могут обязать сообщать о них в Комиссию по делам несовершеннолетних (КДН). С соответствующим предложением к правительству РФ обратилось правительство Пермского края, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Правительство Пермского края направило предложения в социальный блок правительства России по изменению федерального законодательства в части проведения профилактических мероприятий, которые могут предотвратить повторение аналогичных (нападению на школьников в Перми) преступлений в учебных заведениях России. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию о потенциальной социальной опасности подростков в КДН", - сообщили в администрации.

Нападение на школьников произошло в Перми 15 января. По версии следствия, десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами, и напали на учеников и учительницу. Затем подростки ранили друг друга. В результате были госпитализированы 12 человек.