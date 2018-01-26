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Студенты из Севастополя будут проходить практику на заводах "КамАЗ"

Общество
26 января, 16:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, января. /ТАСС

В рамках договора о сотрудничестве стажировки на производстве также смогут пройти преподаватели вуза

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Студенты Севастопольского государственного университета в этом году впервые пройдут производственную практику на производстве "КамАЗа" в Набережных Челнах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

"В этом году студенты технических специальностей Севастопольского госуниверситета будут проходить производственную и преддипломную практику на заводах ведущего производителя грузовых автомобилей ПАО "КамАЗ" в Набережных Челнах. Договор о сотрудничестве ... подписан в январе в рамках профориентационной работы", - сказано в сообщении.

Директор Политехнического института Севастопольского государственного университета Василий Головин отметил, что ни одна техническая специальность не может существовать без привязки к реальному производству. "Мы можем учить студентов любой теории, но в работе они столкнутся с настоящим оборудованием и технологическими процессами. Побывав на функционирующем машиностроительном предприятии, студенты изучат на практике внедренные там технические решения, что позволит на более высоком, современном уровне усвоить теоретический материал", - сказал он.

Помимо этого, договором о сотрудничестве предусмотрено повышение квалификации преподавательского состава в форме стажировки на производстве, а для выпускников Севастопольского госуниверситета - возможность трудоустройства на заводах "КамАЗ".

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