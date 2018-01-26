Около 150 новых храмов появилось в Москве за шесть лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Благодаря программе строительства новых храмов в Москве за шесть лет появились около 150 церквей, среди них 42 каменных постоянных строения и более 100 деревянных временных, где действуют приходы. Об этом рассказал в пятницу в интервью ТАСС председатель финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк по итогам заседания с участием представителей властей Москвы и Церкви в рамках XXVI Рождественских чтений.

"За все годы построено 42 храма. Еще на шести завершены строительно-монтажные работы. Около 40 в процессе стройки", - отметил митрополит. "А временных храмов, где регулярно совершаются богослужения, - более 100", - добавил он.

"Временные храмы небольшие, но позволяют организовать полноценную приходскую жизнь. Когда община разрастается и наступает необходимость в здании побольше, начинается сбор денег на строительство капитального каменного храма", - пояснил владыка Марк.

"Как ни парадоксально, наша столица по сравнению с другими регионами оказалась на последнем месте по числу храмов в соотношении с численностью православного населения. Если в других крупных городах на 10-15 тыс. человек действует хотя бы один храм, то в Москве есть районы, где на 100-150 тыс. жителей приходится всего один- два православных прихода", - отметил он. Поэтому, по его словам, строительство храмов в новых районах Москвы стало для РПЦ делом насущным. Инициировал программу лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Иногда община уже зарегистрирована и обращается с просьбой о выделении участка под храм, иногда только формируется в густонаселенном районе, где построены многоквартирные дома", - рассказал глава финансово-хозяйственного управления.

Модульных храмов не будет

За годы программа претерпела изменения. "Первоначально, когда все начиналось, были разные идеи, некий поиск. Например, предложили строить храмы модульного типа - собирать их как некий конструктор, что позволило бы возвести здание быстрее и дешевле", - напомнил он.

"Но так было только на бумаге. Дело в том, что модульный принцип оправдан в случае масштабного строительства, как это было с "хрущевками", например. Между тем, у храмостроительства своя, особая специфика. Поэтому от этого принципа быстро отказались", - рассказал митрополит Марк.

Он отметил, что на сегодняшний день принято решение создавать храмы с индивидуальным архитектурным обликом.

В качестве удачных примеров новой церковный архитектуры митрополит назвал шатровый храм в Строгине в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской, храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском, храм преподобного Серафима Саровского в Раеве, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Орехово-Борисове Южное и другие.

"Например, на днях патриарх Кирилл освятил первый храм в огромном районе Некрасовка - в честь иконы Божией Матери "Воспитание". Это интересный храм в византийском стиле. На приходе уже давно открыта большая воскресная школа, ведется разнообразная работа с детьми, организуются молодежные проекты", - рассказал он.

Больше, чем 200

Изначально программа строительства называлась "200 храмов". Но уже сейчас понятно, что в будущем храмов будет построено больше.

"Пока у нас около 200 участков, определенных для строительства. Поскольку сейчас наша столица расширилась за счет Новой Москвы, могут добавиться и новые участки. В настоящее время в Новой Москве под строительство храмов выделено 18 земельных участков. Подбор продолжается", - отметил владыка Марк.

"Для нас не является самоцелью какое-то определенное число храмов. Мы не строим храмы как памятники, хотя, надеюсь, со временем некоторые из них станут и памятниками, в том числе. Задача - строить храмы для людей. То есть там, где есть община", - добавил он.

Владыка Марк подчеркнул, что строительство реализуется только на пожертвования, однако общий бюджет программы назвать затруднился.

"Можно говорить о бюджете только примерно, ведь кто-то жертвует кирпичик, кто-то бесплатно выполняет часть работ, а кто-то жертвует сразу десятки миллионов. Мы не подводили такие итоги. Но в целом многие храмы строятся очень экономно. Если сравнивать их с подобными гражданскими зданиями, в некоторых случаях это экономия от 30% до 50%", - рассказал он.

Владыка Марк пояснил, что стоимость строительства зависит не только от размеров храма, но и от коммуникаций, которые имеются на участке. "Это конфигурации разных сетей, как далеко находятся точки присоединения и так далее. Это все индивидуально, и по-разному может быть оценено. Например, большой и красивый храм Сергия Радонежского на Ходынском поле был построен под купола за 90 млн рублей", - рассказал он.

Конфликты урегулированы

Как рассказал митрополит Марк, отвечая на вопрос о нашумевших случаях протестов против строительства новых храмов, каждую из возникших ранее ситуаций за прошедший год удалось урегулировать.

"Как правило, остроту ситуация приобретает тогда, когда появляется политическая составляющая. Как, например, на Торфянке. Здесь коммунистическая партия и партия "Яблоко" все время подливали масла в огонь", - отметил он. "Представители этих двух политических партий устраивали акции протеста и на других наших стройках. Знаменательно, что в разных районах Москвы организацией конфликтов занимаются одни и те же люди. А вот так, чтобы было стойкое сопротивление именно местных жителей, - я не знаю ни одного участка", - сказал митрополит Марк.

Вместе с тем он отметил, что участки для строительства могут предоставляться городом в неудачных местах. "Иногда люди привыкли, например, гулять в парке, и тут вдруг приходит известие, что там будет храм. Тут может возникать, особенно у людей неверующих, недоумение или возмущение", - рассказал священнослужитель. По его словам, были случаи, когда в результате по просьбе жителей и Церкви место строительства переносилось.

Кроме того, строительство храма, как и любое другое строительство, может создавать временные неудобства. "Это понятные вещи, для этого и проводятся обсуждения, разъяснения. И с жителями районов общий язык найти удается", - сказал митрополит.

В качестве примера он привел уже построенный храм Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской. "Сначала на публичных слушаниях кто-то стал возмущаться, но большинство выступило за строительство храма. В итоге никаких вопросов сегодня по факту не возникает. Храм построили, и никакого возмущения там нет", - рассказал он.

Строительство в "ручном" режиме

Менялись за прошедшие годы и взаимоотношения со строительными организациями. В своем докладе на XXVI Рождественских чтениях глава финансово-хозяйственного управления рассказал, что Церкви приходится приложить немало усилий, чтобы строительство велось с должным качеством.

Независимая экспертиза выявила более 40 случаев брака, отметил митрополит Марк в докладе. Например, на улице Берзарина пришлось разбирать и заново строить колокольню, на Вешняковской перекладывать центральный барабан, а на Можайском шоссе в храме святителя Иова, где священников и благотворителей выпроваживали со стройплощадки, ссылаясь на отсутствие с ними договора, дефекты выявили уже после ввода храма в эксплуатацию и потратили более 30 млн рублей на устранение недостатков, отмечал он.

"Храм - это особый объект, сакральный. Он должен быть красивым. В храме должно быть удобно служить и молиться. Храм должен создаваться совсем на других началах и совсем с другим коэффициентом прочности и надежности, чем обычный строительный объект", - подчеркнул митрополит Марк в беседе с ТАСС.

Кроме того, строителям иногда приходится работать при недостаточном финансировании, потому что оно зависит от пожертвований. "Конечно, хорошо, если есть крупный благотворитель, который готов пожертвовать сразу крупную сумму на стройку. Но часто приходится долго ожидать денег и работать с теми средствами, которые есть в наличии на сегодняшний день. Поэтому многое в организации программы решается индивидуально, в "ручном" режиме. Те высокие требования, которые мы предъявляем, к сожалению, не всем по плечу", - рассказал священнослужитель.

"К сожалению, некоторые компании, которые были привлечены вначале, воспринимали нас исключительно как источник заработка" - отметил он.

"Вот недавний пример. Строила у нас одна компания храмовый комплекс на юге Москвы. Какой-то суммы денег для завершения строительства не хватало, и руководитель подрядной организации заявил, что все равно достроит объект на благо города. За это ему вручили церковный орден. Строитель орден получил, поблагодарил, но потом все равно подал в суд, чтобы ему вернули пожертвованные им деньги", - рассказал владыка Марк.

В то же время есть и удачные примеры качественного монументального строительства. Среди них митрополит назвал уже упомянутый выше храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, построенный по проекту почетного архитектора России Сергея Яковлевича Кузнецова.

"Прекрасные, лаконичные формы, традиция и современные тенденции гармонично сочетаются. Он уже открыт, там большая община. Несмотря на скромный бюджет, храм был построен в кратчайшие сроки, и все благодаря тому, что строили его верующие люди. В их работе не было никакой коммерческой составляющей, они думали не о своей выгоде, а о своей миссии и обязательствах перед прихожанами, перед общиной, которая 12 лет ждала свой храм", - заключил митрополит.