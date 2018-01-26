Пять больниц Карелии закупили медоборудование на 250 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 января. /ТАСС/. Пять больниц Карелии закупили новое медицинское оборудование на общую сумму более 250 млн рублей, выделенных из резервного фонда президента России, сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве здравоохранения республики.

"За счет 250 млн рублей, выделенных из резервного фонда президента, пять государственных учреждений здравоохранения Карелии закупили современное медицинское оборудование. Его поставка ожидается с марта", - сказала пресс-секретарь министерства Елена Коковурова.

По ее словам, в частности, республиканская больница им. Баранова закупила ангиографическую установку, аппараты искусственного кровообращения, цифровой рентгендиагностический и видеоэндоскопический комплексы. Больница скорой медицинской помощи заключила контракт на поставку четырех аппаратов искусственной вентиляции легких, а детская республиканская больница - на закупку цифрового рентгендиагностического комплекса. Кроме этого, республиканский онкологический диспансер закупил эндовидеохирургическую стойку, Кондопожская центральная районная больница - видеоколоноскоп.

"Новой медицинской техникой будут оснащены республиканский сосудистый центр, отделения реанимации в больницах. Приобретение оборудование для онкодиспансера позволит открыть вторую операционную, что значительно сократит время ожидания хирургической помощи онкобольными. Это оборудование очень ждут в учреждениях здравоохранения, оно необходимо специалистам для спасения человеческих жизней", - сказала ранее министр здравоохранения республики Марина Швец.

Коковурова отметила, что без федеральной поддержки учреждения здравоохранения Карелии не смогли бы закупить дорогостоящее медоборудование.