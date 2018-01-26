В Ленобласти представлена демоверсия проекта "Бой за Невский плацдарм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Демоверсия проекта "Бой за Невский плацдарм", основанного на технологии виртуальной реальности, представлена в музее "Битва за Ленинград им Колобанова", в городе Всеволожск под Петербургом. Как рассказал заместитель руководителя Военно-исторического центра СЗФО, частью которого является музей им. Колобанова, Сергей Мачинский, с помощью этого проекта, надев специальные очки, любой сможет оказаться в самом центре трехмерной реконструкции боя на одном из самых кровопролитных участков Ленинградского фронта.

СПЕЦПРОЕКТ 900 дней жизни История блокадного Ленинграда

"Сегодня мы представляем проект "Невский плацдарм", это проект виртуальной реальности, который позволяет участнику погрузиться в эпизод боя на Невском пятачке. Задача этого проекта исключительно просветительская, это не игра. Его задача молодому поколению, которое привыкло к информационным технологиям и для него это основной источник знаний, показать, что такое война, насколько это было тяжело", - пояснил Мачинский.

Под звуки боя

Новый виртуальный проект станет частью большого музея военной техники, который планируется открыть во Всеволожске в сентябре этого года. По идее создателей, посетители будут надевать очки после осмотра основной экспозиции, чтобы понять каково было бойцам, окруженным грохочущими танками, стрекотом пулеметов и криками раненых.

"Вообще наше глубокое убеждение, что война не должна быть игрой, сейчас много игр, в которых стреляют, убивают, они подталкивают молодых людей к необдуманным действиям. Мы хотим показать, что война это страшно, что человек попадая туда, в бой, в первую очередь испытывает эмоцию страха", - поясняет Мачинский.

Общественная дискуссия

Виртуальные проекты, связанные с тематикой войны и, в особенности блокады, нередко вызывают противоречивую реакцию в обществе. Так, подобный проект, созданный два года назад в Петербурге и посвященный Дороге жизни, некоторые люди восприняли как кощунство и попытку превратить трагедию с компьютерную игру.

Само по себе использование виртуальной реальности в рассказе о войне не должно вызывать протеста, если созданная с ее помощью экспозиция правдиво отражает события прошлого, считает историк, профессор Европейского университета Никита Ломагин. "Любые формы привлечения людей к истории, если они корректны, и отражают то, что происходило, имеют право на существование. Мы живем в XXI веке и не учитывать то, что смотрят, что используют [для получения знаний] наши дети и внуки нелепо", - поделился своим мнением Ломагин.

Аналогичную позицию занимает директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. "Я хочу, чтобы музеи шли в ногу со временем, и использовали самые передовые технологии, которые нашему обществу предоставляет научно-техническая мысль. Но каждый музейщик должен обладать необходимым тактом и аккуратностью в применении этих технологий", - подчеркнула она.

Председатель совета петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев также не против визуальных экспериментов, однако настаивает, что они не могут служить заменой живому общению с ветеранами и должны лишь дополнять рассказ людей, воевавших под Ленинградом.

"Если проект пойдет на пользу детям, то я не против, но я в этом плане консерватор и сторонник личного общения пока еще живы участники войны, пока они могут рассказать свои впечатления детям", - отметил Волобуев.