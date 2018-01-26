В Ленобласти представлена демоверсия проекта "Бой за Невский плацдарм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Демоверсия проекта "Бой за Невский плацдарм", основанного на технологии виртуальной реальности, представлена в музее "Битва за Ленинград им Колобанова", в городе Всеволожск под Петербургом. Как рассказал заместитель руководителя Военно-исторического центра СЗФО, частью которого является музей им. Колобанова, Сергей Мачинский, с помощью этого проекта, надев специальные очки, любой сможет оказаться в самом центре трехмерной реконструкции боя на одном из самых кровопролитных участков Ленинградского фронта.
"Сегодня мы представляем проект "Невский плацдарм", это проект виртуальной реальности, который позволяет участнику погрузиться в эпизод боя на Невском пятачке. Задача этого проекта исключительно просветительская, это не игра. Его задача молодому поколению, которое привыкло к информационным технологиям и для него это основной источник знаний, показать, что такое война, насколько это было тяжело", - пояснил Мачинский.
Новый виртуальный проект станет частью большого музея военной техники, который планируется открыть во Всеволожске в сентябре этого года. По идее создателей, посетители будут надевать очки после осмотра основной экспозиции, чтобы понять каково было бойцам, окруженным грохочущими танками, стрекотом пулеметов и криками раненых.
"Вообще наше глубокое убеждение, что война не должна быть игрой, сейчас много игр, в которых стреляют, убивают, они подталкивают молодых людей к необдуманным действиям. Мы хотим показать, что война это страшно, что человек попадая туда, в бой, в первую очередь испытывает эмоцию страха", - поясняет Мачинский.
Виртуальные проекты, связанные с тематикой войны и, в особенности блокады, нередко вызывают противоречивую реакцию в обществе. Так, подобный проект, созданный два года назад в Петербурге и посвященный Дороге жизни, некоторые люди восприняли как кощунство и попытку превратить трагедию с компьютерную игру.
Само по себе использование виртуальной реальности в рассказе о войне не должно вызывать протеста, если созданная с ее помощью экспозиция правдиво отражает события прошлого, считает историк, профессор Европейского университета Никита Ломагин. "Любые формы привлечения людей к истории, если они корректны, и отражают то, что происходило, имеют право на существование. Мы живем в XXI веке и не учитывать то, что смотрят, что используют [для получения знаний] наши дети и внуки нелепо", - поделился своим мнением Ломагин.
Аналогичную позицию занимает директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. "Я хочу, чтобы музеи шли в ногу со временем, и использовали самые передовые технологии, которые нашему обществу предоставляет научно-техническая мысль. Но каждый музейщик должен обладать необходимым тактом и аккуратностью в применении этих технологий", - подчеркнула она.
Председатель совета петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев также не против визуальных экспериментов, однако настаивает, что они не могут служить заменой живому общению с ветеранами и должны лишь дополнять рассказ людей, воевавших под Ленинградом.
"Если проект пойдет на пользу детям, то я не против, но я в этом плане консерватор и сторонник личного общения пока еще живы участники войны, пока они могут рассказать свои впечатления детям", - отметил Волобуев.