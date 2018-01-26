Сервис "одного окна" для туристов появится в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Мобильная платформа, где туристы смогут выбрать гостиницы, экскурсии, купить билеты и получить другие услуги, разрабатывают в Краснодарском крае, сообщил в пятницу заместитель губернатора Василий Швец.

"Мы прорабатываем "ситипасс", благодаря которому вы, находясь в Москве, должны иметь возможность забронировать билет, гостиницу, посмотреть, какие [в крае] есть интересные достопримечательности", - рассказал Швец на совещании в краевой администрации.

По его словам, в настоящее время идет наполнение портала и переговоры с бизнесом. Большое внимание уделяется объектам агротуризма. "Два года назад их практически не было, а сегодня уже не менее 100 мест туристического показа существует - сыроварни, виноделие. И это становится модным: появляется агротуризм на одной ферме, и тут же появляется у соседа", - отметил Швец.

По данным краевой администрации, проект будет реализован в несколько этапов. В итоге платформа должна давать весь спектр возможностей для туристов, в том числе для аренды велосипедов и электрокаров, покупки билетов в музеи, кинотеатры и на экскурсии, бронирования гостиниц и многое другое.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регион все чаще приезжают представители бизнеса, и нередко они планируют не только деловые мероприятия, но и отдых. И турбизнес, отмечает губернатор, смог перестроиться. "У нас, на Кубани, народ предприимчивый - если увидят перспективу, они за пять минут и курени с соломенными крышами поставят, и уроки конной езды организуют", - добавил глава региона.

В 2016 году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов, в 2017 году прогнозировался турпоток на уровне 16 млн туристов, в 2018 году - 16,2 млн. При этом власти региона неоднократно отмечали, что все большей популярностью у туристов пользуются места отдыха, находящиеся не на побережье Черного и Азовского морей.