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СМИ: президент Монголии пригласил спасших его жизнь супругов из ФРГ в Улан-Батор

Общество
26 января, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Также монгольский посол в Берлине Дамба Ганбат вручил супругам подарки - кашемировые шарфы и одеяла

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ТАСС, 26 января. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил семейную пару из города Магдебург посетить Улан-Батор в знак глубокой благодарности за то, что 28 лет назад супруги спасли его жизнь. Об этом сообщило в пятницу агентство Montsame.

От имени главы государства монгольский посол в Берлине Дамба Ганбат вручил супругам подарки - кашемировые шарфы и одеяла. Одновременно глава дипмиссии передал им официальное приглашение президента посетить Монголию. В знак признательности семейная пара вывесила у входа в дом монгольский флаг.

В 1990 году, когда Баттулга находился в Германии, на него напали неонацисты. По словам президента, тогда он мог бы погибнуть, если бы на помощь не пришли два жителя ФРГ - Петер и Бригитта Гриель.

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Персоны
Баттулга, Халтмаагийн
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