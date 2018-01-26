СМИ: президент Монголии пригласил спасших его жизнь супругов из ФРГ в Улан-Батор

ТАСС, 26 января. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил семейную пару из города Магдебург посетить Улан-Батор в знак глубокой благодарности за то, что 28 лет назад супруги спасли его жизнь. Об этом сообщило в пятницу агентство Montsame.

От имени главы государства монгольский посол в Берлине Дамба Ганбат вручил супругам подарки - кашемировые шарфы и одеяла. Одновременно глава дипмиссии передал им официальное приглашение президента посетить Монголию. В знак признательности семейная пара вывесила у входа в дом монгольский флаг.

В 1990 году, когда Баттулга находился в Германии, на него напали неонацисты. По словам президента, тогда он мог бы погибнуть, если бы на помощь не пришли два жителя ФРГ - Петер и Бригитта Гриель.