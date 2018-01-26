Снос незаконно построенного дельфинария начался в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Ялты в Крыму в пятницу приступили к демонтажу незаконно возведенного дельфинария. Работы ориентировочно обойдутся городскому бюджету в 3 млн рублей, сообщила пресс-служба ялтинской администрации.

"Собственнику дельфинария было выдано уведомление о добровольном демонтаже данной самовольно установленной конструкции… Однако объект все еще стоит на месте, требования не были исполнены. В связи с этим администрация приступает к сносу принудительному", - говорится в сообщении.

По оценкам властей, снос дельфинария займет около двух месяцев и обойдется бюджету города в 3 млн рублей, отметили в пресс-службе. "Средства, [потраченные властями на снос], могут быть взысканы в принудительном судебном порядке. Если собственник откажется платить, так мы и поступим", - приводятся в сообщении слова Тамерлана Джазаева, гендиректора управляющей компании, которая демонтирует самострой.

Площадь дельфинария составляет около 2 тыс. кв. м, конструкции выполнены из металлических балок и деревянных перекрытий, а также из ПВХ. По словам специалистов, дельфинарий построен "с большим количеством нарушений". "Несущие конструкции находятся без должной обработки, открытая проводка пущена прямо по металлу, что может привести к поражению электричеством зрителей. Здесь все покрыто ржавчиной, где-то уже начался процесс коррозии", - рассказали в администрации.

Кроме того, в работе дельфинария вместо положенной морской использовалась обычная поваренная соль, что "создавало агрессивную среду для металла, и опасную - для животных". "Эксплуатация подобного объекта представляет большую опасность как для зрителей, так и для морских обитателей", - отметили в администрации.

В Крыму не первый год идет работа по сносу самостроев. По оценкам главы региона Сергея Аксенова, в республике насчитывается более 9 тысяч незаконных построек. В 2017 году, как ранее сообщал ТАСС министр строительства и архитектуры региона Сергей Кононов, были снесены свыше 50 крупных объектов незаконного строительства. В бюджете Крыма на 2018 год на снос объектов самовольного строительства власти заложили порядка 1,5 млрд рублей.