Доля возмещенного ущерба от преступлений в СЗФО превысила 60% в 2017 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Доля ущерба, возмещенного следователями по уголовным делам в Северо-Западном федеральном округе, превысила 60% в прошлом году. Такие данные привел на совещании в Санкт-Петербурге глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета также акцентировал внимание на том, что в 2017 году удельный вес возмещенного ущерба по уголовным делам следователей следственных органов федерального округа составил 63 %", - сообщила она.

По словам Петренко, основной вклад в улучшение этого показателя внесли следователи ГСУ СК по Санкт-Петербургу, которые добились возмещения ущерба более чем на 5,3 млрд рублей. Эта сумма составляет 76 % от суммы причиненного ущерба.