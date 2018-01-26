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Доля возмещенного ущерба от преступлений в СЗФО превысила 60% в 2017 году

Общество
26 января, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Председатель СК добавила, что основной вклад в улучшение показателя внесли следователи ГСУ СК по Санкт-Петербургу

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Доля ущерба, возмещенного следователями по уголовным делам в Северо-Западном федеральном округе, превысила 60% в прошлом году. Такие данные привел на совещании в Санкт-Петербурге глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета также акцентировал внимание на том, что в 2017 году удельный вес возмещенного ущерба по уголовным делам следователей следственных органов федерального округа составил 63 %", - сообщила она.

По словам Петренко, основной вклад в улучшение этого показателя внесли следователи ГСУ СК по Санкт-Петербургу, которые добились возмещения ущерба более чем на 5,3 млрд рублей. Эта сумма составляет 76 % от суммы причиненного ущерба.

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