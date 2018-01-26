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NYT: Хиллари Клинтон в 2008 году не уволила обвиненного в домогательствах помощника

Общество
26 января, 21:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, января. /ТАСС

Бернс Страйдер был советником Клинтон по вопросам, связанным с религией

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки 2008 года отказалась уволить помощника, обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

По сведениям ее источников, речь идет о Бернсе Страйдере, одном из основателей лоббистской организации в поддержку христианских ценностей American Values Network. Он входил в избирательный штаб Клинтон, претендовавшей на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Тогда Клинтон пользовалась значительной поддержкой избирателей, занимала ведущее место в рейтингах, но проиграла праймериз Бараку Обаме. В ходе предвыборной кампании она выступала за право женщин на прерывание беременности и против однополых браков.

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Страйдер был советником Клинтон по вопросам, связанным с религией, и ежедневно отправлял ей выдержки из Библии. Во время избирательной кампании его обвиняли в неоднократных сексуальных домогательствах к молодой подчиненной. Страйдер якобы прикасался к ней вопреки ее желанию, а также отправлял ей электронные письма с сексуальным подтекстом.

Руководство избирательного штаба Клинтон рекомендовало ей уволить Страйдера, однако она решила поступить иначе. У советника удержали заработную плату за несколько месяцев и отправили его на консультации со специалистом. При этом он сохранил свою должность, а женщина, обвинившая его в домогательствах, была переведена на другую работу.

Спустя несколько лет Страйдер, как отмечается в публикации, устроился в неправительственную организацию, которая выступала в поддержку Клинтон в президентской гонке 2016 года. Вскоре он был уволен, в том числе из-за новых обвинений в сексуальных домогательствах уже к другой помощнице.

Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с обвинениями в адрес продюсера выступили уже более 80 женщин. После этого в приставаниях обвинили, кроме прочих, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, 93-летнего экс-президента США Джорджа Буша - старшего, нескольких членов американского Конгресса.

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Обама, Барак Клинтон, Хиллари Буш, Джордж (старший)
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