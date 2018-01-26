WSJ: владельца казино и миллиардера Стива Уинна подозревают в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники, работающие в казино миллиардера Стива Уинна, обвинили его в неподобающих действиях в отношении подчиненных, однако сам 76-летний Уинн, занимающий пост председателя финансового комитета Национального комитета Республиканской партии, эти утверждения категорически отрицает. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, отметившая, что Уинн якобы выплатил $7,5 млн отступных работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которая, по ее словам, подверглась домогательствам в 2005 году.

В заявлении, направленном в The Wall Street Journal, Уинн назвал такого рода утверждения абсурдными. "Мы оказались в ситуации, когда люди могут выступать с утверждениями без оглядки на правду и остается выбор: либо вытерпеть оскорбительные публичные заявления или начать многолетнее судебное разбирательство, - заявил он. - Вызывает сожаление то, что в такой ситуации можно оказаться".

Сразу после того, как утверждения о неподобающем поведении Уинна появились в печати, акции его компании Wynn Resorts LTD упали на 8,83%, до $182,9 за акцию. В заявлении, направленном в телекомпанию CNBC, эта компания подчеркнула, что появившиеся в печати утверждения "повторяют те, что были сделаны в ходе судебных слушаний бывшей супругой Уинна, Элайн Уинн, которая ведет тяжбу с ним и с компанией".

Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.