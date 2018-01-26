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СМИ: МВД Германии перехватывает зашифрованные сообщения в мессенджерах

Общество
26 января, 23:22 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, января. /ТАСС

Ведомство использует троянскую программу, которая делает снимки экрана устройства и отсылает их на сервер

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БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам при МВД Германии использует для доследственных проверок троянскую программу, которая позволяет обходить шифрование и перехватывать сообщения в популярных мессенджерах. Программное обеспечение делает снимки экрана устройства с текстом переписки и отсылает их на сервер, сообщила в пятницу на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung.

Издание не приводит существенных подробностей. Само ведомство пока не прокомментировало данную публикацию.

Правовую основу для слежки в мессенджерах в июне 2017 года создал немецкий парламент в рамках антитеррористического пакета законов. Как позже сообщала газета Welt am Sonntag, на разработку специальной программы из казны было выделено €5,8 млн. Sueddeutsche Zeitung утверждает, что использовать данное ПО ведомство начало только сейчас.

По данным генеральной прокуратуры ФРГ, из-за шифрования компетентные органы до сих пор могли перехватывать лишь 15% переписки в мессенджерах.

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