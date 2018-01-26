Постпред США при ООН опровергла слухи о любовной связи с президентом страны

ООН, 26 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли опровергла слухи о любовной связи с американским президентом Дональдом Трампом, которые появились после публикации скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вульфа.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - сказала Хейли в пятницу в интернет-передаче "Женщины у власти" (Women Rule) американского журнала Politico. По словам постпреда США, Вульф не только исказил факты, но и прибег к инсинуациям, с которыми приходится сталкиваться ей и другим успешным женщинам.

Как сообщает издание, слухи о романе Хейли и Трампа появились после того, как Майкл Вульф в одной из передач на телеканале HBO на прошлой неделе заявил, что "абсолютно уверен" в том, что у главы государства есть любовная связь. Он не назвал имя американского постпреда при ООН, но отметил, что внимательные читатели его книги сами смогут определить, о ком он говорит. "Теперь, когда вы дойдете до этого параграфа [в книге], вы скажете: "В точку!", - утверждал журналист.

По информации журнала, читатели быстро нашли предложение, о котором мог говорить Вульф: "Президент проводил значительное количество личного времени вместе с Хейли на борту номер один, было видно, как он готовит ее к политической карьере".

Постпред США назвала сплетни на подобные темы "крайне оскорбительными" и "отвратительными". "Я была на борту номер один всего один раз, вместе со мной в помещении (с Трампом - прим. ТАСС) находились еще несколько человек", - сказала дипломат. По ее словам, это было в конце июля прошлого года, когда она сопровождала президента во время перелета из Вашингтона в Нью-Йорк. "Он [Вульф] говорит, что я много общалась с президентом в Овальном кабинете о моем политическом будущем, но я никогда не говорила с президентом про свое будущее и никогда не оставалась с ним наедине", - подчеркнула Хейли.

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В 40-минутном интервью Хейли рассказала о своем детстве и карьере, прокомментировала некоторые решения администрации США, в том числе признание Иерусалима в качестве столицы Израиля, а также заявила о том, что многому научилась у бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера, с которым она регулярно обедает. По ее словам, советы видного дипломата помогают ей в работе на нынешней должности.

"Киссинджер научил меня вставать на место другого человека: думать как русские, смотреть, что ими движет, а уже потом решать, как действовать. Думать как китайцы, понимать, что их беспокоит, почему они приняли то или иное решение. Когда начинаешь принимать решения на основе того, о чем они думают, тогда неожиданно начинаешь вести дискуссию так, чтобы им было понятно", - рассказала американский постпред.

Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе прошлого года. Она стала третьей подряд занявшей эту должность женщиной после Саманты Пауэр (2013-2017 годы) и Сюзан Райс (2009-2013 годы).

До назначения постпредом США Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины. Известие о ее переводе в ООН было встречено американской общественностью неоднозначно, в СМИ звучали предположения о том, что она не обладает необходимым дипломатическим опытом. Дональд Трамп, объясняя свой выбор, назвал сильной стороной Хейли умение "сближать людей разных взглядов".

Примечательно, что сама Хейли в ходе предвыборной гонки поддерживала оппонента нынешнего президента - сенатора Марко Рубио. Кроме того, она критиковала Трампа за его призывы запретить иммиграцию из мусульманских стран, однако потом заявила, что "никогда не испытывала к нему неприязни".

В интервью в четверг Хейли отметила, что согласно почти со всеми решениями, принятыми Дональдом Трампом на посту президента США. "Просто у меня одни методы решения вопросов, а у него - другие, но мы отлично ладим, я согласна почти со всем, что он сделал", - сказал дипломат. Она также призналась, что ей нравится на новом месте работы. "Я быстро учусь, особенно когда это мне нравится", - отметила Хейли.