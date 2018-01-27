Память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау почтут в Освенциме в 73-ю годовщину освобождения

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, пройдут в субботу в Освенциме. Основные церемонии по традиции состоятся в музее, созданном на месте бывшего фашистского лагеря смерти.

В программе памятных мероприятий - молебны, возложение цветов, выступления бывших узников и официальных лиц. Россию будет представлять посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Помимо этого, запланировано открытие выставки "Письма… Коллекция Владислава Рата", состоящей из примерно двух тысяч документов, связанных с немецкими лагерями смерти и гетто, которые семья Рата передала музею в Освенциме в мае 2017 года. Фонд "Ближние места памяти" откроет экспозицию, демонстрирующую найденные недавно обломки советского двухмоторного дальнего бомбардировщика Ил-4, поддерживавшего с воздуха наступление Красной армии, результатом которого стало освобождение Освенцима.

Освобождение лагеря

Успехи Красной армии на фронте заставили нацистскую Германию начать ликвидацию концлагеря уже в августе 1944 года. Несмотря на приближение советских войск, продолжалось убийство евреев в газовых камерах. Последняя группа узников была убита там 28 ноября 1944 года.

Пытаясь замести следы своих преступлений, лагерное начальство распорядилось разобрать несколько бараков, сжигались документы и засыпались ямы с человеческими останками. В самом конце были взорваны здания крематориев.

Согласно сохранившимся документам, 17 января 1945 года в комплексе лагерей в Освенциме и окрестностях находились 67 тыс. узников. Из них 58 тыс. были отправлены на запад пешком в так называемых маршах смерти. Оставшиеся девять тысяч человек были признаны слишком слабыми для эвакуации, поэтому их планировали убить. Но охрана успела убила лишь 700 заключенных.

26 января из лагеря бежали почти все надзиратели, а 27 января в концлагерь вошла Красная армия. В боях за освобождение Освенцима погибли более 230 красноармейцев.

Музей

Создание музея на месте бывшего концлагеря началось уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стремясь сохранить для потомков расположенные на площади 190 гектаров свидетельства преступлений нацистов.

В 2017 году музей Аушвиц-Биркенау посетили рекордные 2,1 млн человек. Это на 50 тыс. посетителей больше, чем в 2016 году, когда посещаемость впервые превысила отметку в два млн.

Самой большой группой посетителей были поляки - 498 тыс. человек. Второй по численности группой по национальному признаку стали британцы - 339 тыс. Большой интерес проявили также туристы из США (183 тыс.), Италии (115 тыс.), Испании (110 тыс.), Германии (85 тыс.) и Израиля (83 тыс.). Как сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Лукаш Липиньский, в 2017 году музей посетили 10,9 тыс. гостей из России.

С 2013 года в музее можно посетить российскую выставку "Трагедия. Мужество. Освобождение". Она занимает большую площадь в двухэтажном бараке номер 14 и тематически разделена на три главы. Первая рассказывает о судьбах советских военнопленных, убитых в газовых камерах; вторая часть посвящена трагедии гражданского населения. Третий раздел демонстрирует историю освобождения лагеря в документах, фотографиях и свидетельствах очевидцев.

Концлагерь

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацисты уничтожили в газовых камерах свыше миллиона евреев. Всего же, по разным данным, там погибли от полутора млн до двух млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских военнопленных. Узники комплекса концлагерей были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.