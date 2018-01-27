Фонд "Талант и успех" будет сотрудничать с Ульяновской областью в обучении одаренных детей

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Специалисты фонда "Талант и успех" помогут Ульяновской области в обучении одаренных детей и оценке разрабатываемых ими в регионе проектов в рамках соглашения, которое было подписано в субботу на II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи", сообщил ТАСС ульяновский губернатор Сергей Морозов.

"Экспертные заключения [на разрабатываемые в области проекты] и обучение ребят из Ульяновской области являются главными нашими просьбами, которые нашли отражение в данном меморандуме", - сказал Морозов.

Он отметил, что для Ульяновской области наука является одним из наиболее перспективных направлений развития и для региона важно, что сотрудничающие с фондом эксперты смогут оценить разработки молодых ученых. Также в области сформирована своя система поддержки талантливых детей, молодежи и взрослых, в том числе открыт детский технопарк Кванториум и создается Комплекс высокотехнологичных проектов "Технокампус 2.0 - Технологическая долина - Сантор", где будут разрабатывать инновационные проекты.

"Мы долго думали, смотрели на Запад: что можно сделать, как обеспечить рост, но ответы нашли в России - в работе фонда "Талант и успех". Считаем, что это самая уникальная система взращивания, сопровождения, отслеживания того, как молодые ребята начинают служить Родине. Мы горды тем, что у нас восемь получателей президентского гранта, но считаем, что этого недостаточно. И поэтому будем приглашать преподавателей, в том числе из других стран, которые работают с фондом, для доращивания талантливых ребят", - уточнил собеседник.

Соглашение в субботу со стороны Ульяновской области подписал Морозов, со стороны фонда - руководитель организации Елена Шмелева.

Российский фонд "Талант и успех" специализируется на поддержке талантливых детей и молодежи. В частности, он курирует работу созданного на базе олимпийских объектов в Сочи образовательного центра "Сириус", где одаренные дети в течение трех недель посещают углубленные занятия по одному из направлений - "Наука", "Искусство" или "Спорт". Кроме того, фонд курирует выпускников "Сириуса" и помогает им получать гранты при поступлении в вуз, ведет дистанционную работу с одаренными детьми, помогает создавать площадки для их поддержки в регионах РФ, является соогранизатором конкурса разработок молодых ученых "УМНИК-Сириус".