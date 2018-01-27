Калининградский аэропорт готов к приему рейсов, задержанных из-за тумана

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво готов к приему рейсов, задержанных в пятницу и утром в субботу из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Погода в районе аэропорта наладилась, туман рассеялся, аэропорт готов к приему самолетов", - сказали в дирекции Храброво, отметив, что препятствий к выполнению полетов в настоящее время в Калининграде нет.

Как сообщалось ранее, из-за сильного тумана в пятницу было задержано прибытие в Калининград более десяти рейсов из Минска, Москвы, Петербурга, Уфы, Казани, Нового Уренгоя. Задержки сохранялись и утром в субботу.

В настоящее время, согласно данным онлайн-табло Храброво, прибыл в Калининград и вылетел в обратном направлении самолет из московского аэропорта Домодедово. Идет регистрация на рейс в Санкт-Петербург, задерживаются девять рейсов.

Как сообщила журналистам помощник директора авиаузла Наталья Грицун, представители авиакомпаний работают с пассажирами, нуждающимся в жилье были предоставлены гостиницы. По ее словам, коллапса в связи с задержкой рейсов в Храброво не произошло, хотя людей значительно больше, чем обычно.